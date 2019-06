Küsitlus näitas ka, et keskmiselt jõutakse poodi 3,5 korda nädalas ning pea kõigis tootegruppides on ostuotsus tehtud enne poodi jõudmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige selgemalt on valik enne poodi jõudmist tehtud piima osas. Piima puhul teeb enne poodi jõudmist valiku koguni 98 protsenti inimestest. Leiva ja saia puhul on osakaal umbes sama suur. Samuti on ostuotsus väga kindel kana, pasta ja juustu puhul.

Kohupiima, mahla ja kondiitritoodete puhul tehakse aga ostuotsus tihtipeale poes.

Planeeritud ostusid mõjutab eeskätt harjumus, maitse, usaldusväärsus, samuti hind ja koostis.

Impulssostude puhul on olulised hind, värskus, hinnasoodustuse suurus ja maitse.

Toote hind mõjutab kõige enam juustu ostu. Samuti on hind oluline õlle, värske sealiha, valmis lihatoodete ja maiustuste puhul.

"Inimesed planeerivad oma oste rohkem, täpsemalt. See on kindlasti üks variant ka hoida oma kulusid kontrolli all, sest uuringutest on tulnud ka välja - just eriti praegu, mis on täiesti ebatraditsiooniline majanduskasvu perioodil -, et inimesed on hinnatundlikud ehk nad vaatavad hindu. Ilmselt on ka siin kohustused päris suured kõigil. Toit ja sellised esmatarbekulud - ega sa mujalt ei saagi kokku hoida kui toidu pealt, sa jätad ära sellised ostud, mis ei ole sulle igapäevaselt eluliselt vajalikud," selgitas toiduliidu juht Sirje Potisepp.