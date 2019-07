Juulis hakkasid Rimi Eesti ostudirektori Margus Amori sõnul lihatoodete sisseostuhinnad ja väljamüügihinnad stabiliseeruma, aga juuni oli see periood, kus hinnad kasvasid kuni 20 protsenti.

"Tulenes see ennekõike Hiinas möllavast Aafrika seakatkust, sest nõudlus oli seal piirkonnas suurem. See tekitas defitsiiti ja lõi hinnad üles. Aga nüüd on hakanud hinnad stabiliseeruma," rääkis Amor ERR-ile.

Sigade Aafrika katku tõttu on sealiha hind maailmaturul tõusnud. Sel suvel on katk levinud Hiinas meeletu kiirusega – sealsed ametivõimud on kindlaks teinud üle saja erineva puhangu.

Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles juunis, et sigade katku levik Hiinas on selle aasta alguses oluliselt tõstnud sealiha nõudlust ja hinda Euroopa Liidus.

"Euroopa Komisjoni andmetel on E-kategooria sealiha hind aasta algusest tõusnud üle 30 protsendi. Konjunktuuriinstituudi andmetel oli E-kategooria sealiha kokkuostuhind Eestis jaanuaris 144 eurot tonni kohta, mais aga juba 157 eurot. Seega on sealiha tootjahind Eestis aasta algusest tõusnud üheksa protsenti," selgitas ta ERR-ile.