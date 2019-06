Följeton. Nolani uus film jutustab loo Eestist kui edukast e-riigist

Iga mängufilmi puhul kulutatakse lõviosa faabulast valitud võttekohta ümbritseva taristu reklaamimiseks. Tänu Christopher Nolanile on see õnn nüüd saabunud ka Eesti õuele.

Kes suudaks unustada Peter Jacksoni Uus-Meremaal lavastatud kaadrit "Sõrmuste isandast", kus võlur Gandalf võitleb lõõmava koletisliku Balrogiga? Mäletame ju selgelt end pühale üritusele ohverdanud Gandalfi sõnu, kes hetk enne sügavikku langemist sosistas Frodole: "Põgenege, rumalad ja ärge unustage külastada Uus-Meremaad, kus loodus on majesteetlik ja lambad seiklushimulised."

Või kui värskemaid näiteid vaadata, siis on meile igaveseks mällu sööbinud südantlõhestav stseen HBO miniseriaalist "Tšornobõl", kus pärast tuumareaktori plahvatust ohkab Stellan Skarsgårdi karakter sügavalt ja ütleb sõbrale: "Leedu on ikka palju turvalisem koht ning kuigi ta näeb kohati välja nagu Ukraina, on seal palju armsaid kirikuid ja vahvaid punaseid katuseid."

On teada fakt, et iga mängufilmi puhul kulutatakse lõviosa faabulast valitud võttekohta ümbritseva taristu reklaamimiseks. Nüüd on see õnn saabunud ka meie õuele, sest lõpuks ometi on Hollywoodi raskekahurvägi saabunud Tallinnasse.

1. stseen

Christopher Nolani projektid on alati olnud saladuselooriga kaetud ning erandiks pole ka hetkel Eestis vändatav "Tenet". Sellegipoolest on kuulsale režissöörile lähedalseisvad inimesed meediasse lekitanud infokilde, et värske põnevik räägib peamiselt Eesti edukast e-riigist, kohalikest ettevõtetest ja heast majanduskasvust.

Näiteks on filmis stseen, meile "Wallanderi" sarjast tuttava Kenneth Branagh'i tegelaskuju on jäänud Laagna teel ummikusse. Konflikt on tõsine ja põnevust jagub igasse sekundisse, kuna soliidne härra soovib enne valimisjaoskonna sulgemist jõuda Euroopa Parlamendi eelhääletusele. Siis aga meenub talle järsku, et Eestis võtab e-hääletamine aega vaid loetud minutid.

Mees jätab auto keset tänavat seisma, sisestab ID-kaardi lugerisse, teeb toimingud ära ning viskab seejärel Ordi logoga sülearvuti kuumale asfaltile, kus see plahvatab ja purustab lööklainega Lindakivi silla.

2. stseen

Mängufilmi kõige romantilisem episood leiab väidetavalt aset Raekoja platsil, kus Aaron Taylor-Johnsoni ja Clémence Poésy karakterid istuvad välikohvikus. "Kas sa teadsid, et Skype on arendatud peamiselt Eestis?" küsib mees justkui muuseas. "Siin Eestis on kõige paremad väljamaalt sisse rännanud programmeerijad."

"Vau, ei teadnud. See on küll huvitav fakt," kõlab Oscari-vääriline dialoog. "Muideks, siin Raekoja platsil on hoolimata Eesti tugevast majanduskasvust ka väga mõistliku hinnaga õlu. Ilmselt võime tänada äsjast alkoholiaktsiisi langetamist, mis teeb Eestist turistile suurepärase sihtkoha."

3. stseen

Nolani suurteose märulirohke kliimaks leiab aset muidugi Linnahalli juures, kus on arenemas ohvriterohke pantvangisituatsioon.

"Hei! Näe, siin on Kiievi ooperimaja!" hüüatab Robert Pattinsoni tegelaskuju Michael Caine'ile. "See siin on küll täitsa lahe ooperimaja, aga Eestis on palju paremaid kontserdisaale. Näiteks Nokia Kontserdi ... tähendab .... Nordea Kontser... ee... Alexela Kontserdimaja. Kas sa mu kostüümi võtsid ka kaasa, Alfred?"

"Muidugi, härra Wayne," vastab Michael Caine'i karakter ning ulatab Batmanile tema varustuse.

Batman leiab üleüldise sagina keskel tühja politseiauto ning hakkab seal riideid vahetama, samal ajal bat-raadiosaatjasse rääkides: "Tead, Alfred, järgmisena lähme hoopis Eestisse. Seal on palju turvalisem ning kuigi ta näeb kohati välja nagu Ukraina, on seal vähemalt majesteetlik loodus ja seiklushimulised lambad."

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.