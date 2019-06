Sama määrusega muudetakse ka senist Tallinna linna äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmetele tasu maksmise korda. Muudatuse järgi ei maksta nõukogu liikmele tasu enam juhul kui tegu on linnavolikogu esimehe, aseesimehe või linnavalitsuse liikmega.

Määruse eelnõus on kirjas, et selle muudatusega hoitakse vaatamata linnajuhtide töötasude tõstmisele käesoleval aastal kokku üle 35 000 euro ja järgmisel aastal prognoositavalt ligi 44 000 eurot maksumaksja raha.

Eelnõus selgitatakse kokkuhoiu kohta, et seni on linnajuhtide kuised sissetulekud olnud väga erinevad just nõukogude liikmena saadud tasude tõttu – need on jäänud vahemikku 500 kuni 3670 eurot ning moodustasid igakuistest sissetulekutest 10 kuni 46 protsenti.

Näiteks – 6. mai seisuga makstakse linnavalitsuse liikmetele ja linnavolikogu esimehele nõukogude töös osalemise eest kokku 10 375 eurot kuus. Seega kuluks linnal selle aasta kuue kuuga linnajuhtide tasudele veel 62 250 eurot. Linnajuhtide palkade tõstmisele kulub järgmise poole aastaga 26 906 eurot. "Seega hoiab linn veel sellel aastal äriühingute ja sihtasutuste nõukogude töös osalemise tasu kaotamisega ja töötasu määra tõstmisega kokku 35 344 eurot," märgitakse eelnõus.

Säästmisele aitab kaasa ka abilinnapeade vähendamine seniselt seitsmelt kuuele tänavu aprillis. Seitsmenda abilinnapea kaheksa kuu palk ehk töötasu tänavuse aasta lõpuni oleks olnud 36 600 eurot.

Ka järgmisel aastal hoiab linn vaatamata linnajuhtide palgatõusule kokku ligi 44 000 eurot, märgitakse määruse eelnõus.

Ministrid teenivad linnapeast siiski rohkem

Volikogu määruse järgi indekseeritakse iga aasta 1. aprillist Tallinna linnapea, abilinnapeade ja volikogu aseesimehe palk kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga.

Tänavu 1. aprillist kehtiv kõrgeima palgamäära indeksi väärtus on 1,084. Kuni järgmise aasta 1. aprillini on kõrgemate riigiteenijate kõrgeimaks palgamääraks 6168 eurot. Sellist tasu saab peaminister, ministrite töötasu on 5243 eurot.

Kuid lisaks makstakse valitsuse liikmele igakuiselt 20 protsenti ametipalgast maksuvabalt esinduskuludeks. Seega on ministri kuusissetulek koos esindustasuga 6291 eurot, mis ületab planeeritavat volikogu esimehe ja linnapea töötasu 191 euroga, märgitakse linnavolikogu määruse eelnõus.

Järgmise aasta indeksiks prognoosib rahandusministeerium 1,071. Indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.