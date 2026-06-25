Narva linnavolikogu opositsioon kavatseb uuesti linnajuhte umbusaldada

Eelmisel nädalal saatis opositsiooni kuuluva Keskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Aret Stalnuhhinile palve lisada istungi päevakorda umbusaldushääletus linnavolikogu aseesimehe Jana Kondrašova vastu, kuid Stalnuhhin ei olnud sellega nõus.

Aret ütles ERR-ile, et nüüd algatab opositsioon uuesti umbusaldushääletuse.

"Oleme sunnitud kõik umbusaldushääletused linnavolikogu juhtkonna ja linnapea vastu uuesti algatama. Samuti esitame linnavolikogu istungile dokumendi erakorralise või korralise istungi kokkukutsumiseks ja hääletuste lisamiseks linnavalitsuse järgmise istungi päevakorda. Millal see toimub, saame vaid oletada," sõnas Aret.

Opositsioon ei välista, et isegi kui hääletus linnavolikogu päevakorda lisatakse, otsib esimees taas ettekäändeid, et protsessi venitada.

"Kui vaadata sündmuste kronoloogiat ja Narva linnavolikogu istungite sagedust, siis kui praegune koalitsioon pidi hääletama esimehe ja aseesimehe palkade üle, toimusid meie istungid järgmiselt: 2. jaanuaril, 22. jaanuaril, 29. jaanuaril ja 5. veebruaril. Seega olid istungid päris sageli. Mis edasi juhtus? Tühistati märtsi istung, aprillis toimus planeeritud istung ja mai istung tühistati," kirjeldas Aret.

Võimalik on seegi, et opositsioon kasutab reedel ära oma enamust linnavolikogus ning jätab istungi päevakorrast välja hulga küsimusi, mis olid varem arutamiseks välja kuulutatud.

1. juulist hakkab kehtima seadusemuudatus, mis annab volikogu liikmetele õiguse ise istungile koguneda ja linnajuhte valida.