Urmas Vadi: peagi saabub tümariigi aeg

Meile tuuakse ikka teateid süvariigist, aga on olemas ka tümariik. Sain eile kokku tümariigi saadikuga, kes andis mulle teada, et ettevalmistused tümariigi tulekuks käivad juba mõnda aega, arengud on positiivsed ja peagi saabubki tümariigi aeg.

Idee seisneb selles, et kõik ebaoluline, liigne, arusaamatu ja lausa tarbetu eemaldatakse, sest raiskamist tümariik ei salli. Järgnevalt tümariigi kümme põhireeglit:

1. Kõige parem, kui kõike asju oleks üks.

2. Jumalaid on üks, selleks on tavaline lihtne tümariigi mees, ei midagi uhkeldavat, tema kujutamiseks piisab, kui välja lõigata Viljandi tikutoosimehike.

3. Tarbetut reisimist ja lendamist ei toimu, räägitakse vaid oma inimestega ja omas keeles. Nii hoitakse suuremad tülid ja arusaamatused ära.

4. Lippe olgu üks, kaks lippu on ilmselgelt liiga palju, see tekitab peapööritust. Kui lipul on liiga palju elemente, kas täpikesi või tähekesi, võivad need tekitada lausa puhitusi, tajuhäireid, hallutsinatsioone. Ruumid tümariigis on ahtakesed, sinna ei mahugi korraga kahte lippu.

5. Ühtlasti lühendame Gustav Suitsu lauset "Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks". Me haagime end lahti Euroopast ja ka luulet pole vaja, piisab kui tümariigi minister laulab "Terevisioonis".

6. Ka teatreid võib olla üks. Repertuaaris olgu meie oma korralik äraproovitud algupärand, aegade tules vastu pidanud tükk, mis räägiks meie maast ja rahvast. Sobib kas "Kauka jumal", "Mikumärdi" või "Saaremaa onupoeg". Aga mingit arusaamatut ilma etteantud tekstita soigumist, põrandal väänlemist ega sihitut visklemist ärgu olgu. Või kui keegi tahab seda teha, siis tehku oma kodus, oma vahenditega.

7. Peaprokuröri amet koondatakse, üldse kohtud kaotatakse, kui midagi on, ütleb keegi tümariigi ministritest, mida teha, keda mõista süüdi, keda õigeks.

8. Kui keegi tahab filmi teha, siis seda saavad teha meie oma inimesed ja seda ka kas metsas või tühermaal või Ida-Virumaa kaevandustes. Filmi stsenaariumid kirjutab tümariigi pealinna valitseja isiklikult, sest tal on mõtteid, kogemusi, visiooni.

9. Teadlasi pole vaja, milleks asja keeruliseks ajada? Pealegi on meil niigi kõik olemas, hetkel on vaja üleliigsest vabaneda, mitte uusi asju ja mõtted juurde toota, vanadegagi on raske. Aga läheb varsti kergemaks.

10. Ja viimane punkt. Ainus, mis peab jääma, olema terve ja täismahus, on õlu. Sellega võib minna ka laulupeole, sest mida sa seal niisama kuiva suuga seisad.

Tümariigi saadik ütles ka mulle, et, Urmas, me oleme üle lugenud su kommentaaride tähemärgid, mida on keskmiselt tuhat kolmsada nelikümmend kolm tähemärki. Aga kuna on kokkutõmbumise aeg, peaksid hakkama saama kaheksasaja tähemärgiga, ja seda ilma tühikuteta!

Siikohal lõpetan.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

