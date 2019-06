Eesti erakonnad on võrreldes aasta algusega kaotanud kokku tuhatkond liiget - enim on olnud lahkujaid Isamaast ja Reformierakonnast.

Eesti suurima liikmeskonnaga partei on endiselt Keskerakond, kuhu kuulub 14 760 liiget. Aasta algusest on Keskerakond kaotanud 174 liiget.

Suuruselt teine partei liikmete arvult on Reformierakond 11 889 liikmega. Jaanuari algusega võrreldes kaotas partei 264 liiget.

Eelmisel aastal liikmete arvult kolmandale kohale tõusnud EKRE liikmete arv on aasta algusest küll 31 võrra kasvanud, kuid see kasv jääb oluliselt alla eelmisele aastale, kui aastaga kasvas erakonna liikmete arv 562 võrra. EKRE-l on praegu liikmeid 8824.

Enim langes aasta algusega võrreldes Isamaa liikmete arv. 355 liiget kaotanud erakonda kuulub nüüd 8148 inimest.

Parlamendiparteidest väikseima liikmeskonnaga on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kuhu kuulub 5521 liiget. Sotsid kaotasid esimesel poolaastal 159 liiget.

Parlamendivälistest parteidest on Eestimaa Rohelistel 943 liiget (muutus aasta algusest -24 liiget), Eesti 200-l 605 liiget (+23), Elurikkuse Erakonnal 542 liiget (+4) ja Vabaerakonnal 535 liiget (-43).