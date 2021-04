Isamaa liikmeskond kasvas ühe päevaga viie protsendi võrra

Isamaa Tartu piirkonna juhatus võttis esmaspäeval erakonda vastu 403 uut liiget, kellest suurema osa tõi endaga kaasa kunagi erakonna Rahva Tahe loonud Madis Sütt. Arvestades, et Isamaa nimekirjas on äriregistri andmeil 7731 liiget, kasvas erakonna liikmeskond ühe päevaga 5,2 protsendi võrra.

Sütt, kes sai Isamaa liikmeks 19. jaanuaril, püüdis 2018. aastal alustada poliitilist tegevust erakonna Rahva Tahe asutamisega, mis sai tähelepanu sellega, et liitujate vahel loositi välja mobiiltelefone.

Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk tervitas suure hulga uute liikmete lisandumist, mis tema hinnangul annab tunnistust sellest, et inimesed hakkavad mõistma, kes rahvuslike väärtuste eest Eestis seisab.

Süti sõnul soovib ta Isamaa ridades teostada rahvuslikku, konservatiivset ja aktiivsetele inimestele orienteeritud poliitikat ning ta kavatseb kandideerida ka erakonna juhatusse ning sügisestel kohalikel valimistel Tartus.

"Sain Rahva Tahtega väärtusliku kogemuse poliitika toimimisest. Plaan üksiku hundina läbi murda asendus peagi arusaamisega, et poliitiline spekter on Eestis juba erakondadega täidetud ja mõistlikum on otsida koostööd. Ainus mõeldav variant oligi liituda Isamaaga, mis määratleb end rahvusliku aateparteina. Mul on hea meel, et ka paljud mõttekaaslased järgisid minu üleskutset liituda ning kasutan siinkohal võimalust et südamest tänada kõiki, kes minusse usuvad!" avaldas Sütt heameelt suure liitujate arvu üle.

2018. asta lõpul moodustatud, kuid tänaseks lõpetatud Erakond Rahva Tahe teatas ühe esimese seisukohana, et on vastu ÜRO globaalsele ränderaamistikule, lubas kehtestada rahvaalgatuse, vähendada Eesti metsade raiemahte, ehitada Tallinna–Tartu maantee viie aastaga neljarajaliseks, mitte tõsta Eesti inimeste ja ettevõtete maksukoormust. Sütt on Wikipeedia andmeil öelnud ka: "Me ei ütle, et me peame Euroopast ära minema, aga mingid piirangud peab seadma. Üle tuleb korrata abielu mõiste ja vene keelt kõnelevad lapsed peavad minema eestikeelsele õppele üle. Rahva tahe on ju ilmselgelt rändeleppe vastu."

Isamaa liikmete arv oli 2020. aasta lõpus 7797, mida oli 267 võrra vähem kui aasta eest. Võrreldes 2016. aasta lõpuga oli liikmete arv langenud 1418 võrra, mis on suurim langus Eesti erakondade võrdluses.

Uute liitumistega kasvab Isamaa liikmete arv taas üle 8000, teatas erakond.

Isamaa on liikmete arvult Keskerakonna, Reformierakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) järel suuruselt neljas partei.