Kevadest on järel veel vaid mõni päev ning rannaliste hulk Pärnus viitab, et päikeselembestel tuleb ilmselt töine suvi.

"Aktuaalne kaamera" käis pühapäeval Pärnu rannas. Pärast keskpäeva ei olnud rannas veel kuigi palju päevitajaid.

"See jume on Austraaliast pigem, sest ma just tulin sealt, seal on talv. Aga veidi ikka päike võtab," rääkis Katri.

Maretil oli aga selle aasta esimene rannapäev. "Muidu on liiga palju tööd, ei ole jõudnud veel," märkis ta.

"Eile me käisime ka, aga siis oli külm, aga ujumas ei käinud," ütles Robin.

"Eestlased, nagu ikka, käivad vahepeal kuskil mujal ka päevitamas. Aga Eestis päris rannapäev on esimene," rääkis Leanika.

"Ma eelmisel aastal käisin ka, aga see aasta on ilmad soojemad ja kogu aeg rand areneb edasi, tegevusi on päris palju. Natuke ongi selline tunne, nagu tuleks kuhugi mujale kuurordisse, ma mõtlen mujale riiki," rääkis ta Pärnu rannast.