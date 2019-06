Esmaspäeva hommikul andis tähelepanelik inimene häirekeskusele teada, et nägi Põhja-Tallinnas asuva kortermaja rõdul meest relvaga. Teatele reageerinud politseinikud leidsid korterist viis relvataolist eset ja granaaditaolise eseme.

Hommikul veidi peale kella 8.30 andis tähelepanelik inimene häirekeskusele teada, et näeb Põhja-Tallinnas asuva kortermaja rõdul relvaga meest.

Mõne minutiga sündmuskohale saabunud politseinikud asusid esmalt välja selgitama, millises korteris relvaga mees viibib. Korrakaitsjad tegid tunnistajate abiga korteri kindlaks ning veidi pärast kella 10 sisenesid kiirreageerijad sinna. Samal ajal asetasid päästjad korteri rõdu alla päästepadja.

Meest korterist ei leitud. Korterist leiti aga viis relvataolist eset, üks granaaditaoline ese ning nukirauad. Kuna oli oht, et granaadi näol võib olla tegemist lõhkeainega, kutsuti kohale ka pommigrupp. Demineerijad veendusid, et tegemist ei ole lõhkeainega, ent käsigranaadi maketi seest leiti narkootilise kahtlusega ainet, mis saadeti ekspertiisi.

Seepeale asusid politseinikud lähedaste abiga tuvastama mehe asukohta. 35-aastane mees peeti kinni tema töökohas ning kinnipidamisel leiti tema juurest tsiviilkäibes keelatud külmrelv. Mees andis vabatahtlikult kõik tema käes ja kodus olnud keelatud esemed politseinikele üle.

Juhtunu osas alustati menetlust avaliku korra rikkumise ja tsiviilkäibes keelatud relva omamise eest.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder ütles, et teated relvast või relvataolisest esemest on üha sagedasemad. "Inimesed annavad aina aktiivsemalt teada politsei sekkumist vajavatest olukordadest. Relva või seda meenutava esemega avalikus ruumis vehkija ei häiri mitte üksnes kaaskodanikke ja nende turvatunnet, vaid võib riskida ka enda turvalisusega. Politseinike esmane ülesanne on kõrvaldada oht, mistõttu võib taoline olukord lõppeda kellegi jaoks traagiliselt," selgitas Põder.

Põder kiitis inimest, kes relva nähes kohe hädaabinumbrile helistas. "Eemalt ei ole võimalik hinnata, kas tegu on õhkrelva, stardipüstoli või tulirelvaga, mistõttu võib avalikus ruumis relva nägemine tekitada inimestes hirmu. Seega peavad tulirelva, aga ka relvataolist eset kaasas kandjad sellega ümber käima ettevaatlikult ning kandma seda alati varjatult," lisas Põder.