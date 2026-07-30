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Politsei leidis arvatava rahakulleri taskutest 3000 eurot sularaha

Eesti
Läti elaniku taskutest leitud sularaha
Läti elaniku taskutest leitud sularaha Autor/allikas: Politsei
Eesti

Põhja prefektuuri politseinikud pidasid esmaspäeval Tallinnas kinni määratlemata kodakondsusega Läti elaniku, 37-aastase mehe, kelle taskutest leidis politsei 3000 eurot sularaha. Arvatavalt osales mees rahakullerina kelmustes.

Kahtlustuse kohaselt käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis kannatanutelt sularaha ning kasutas neile kuuluvaid pangakaarte sularaha välja võtmiseks.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juhi Valmar Viitaki sõnul sai politsei kuu aega tagasi teate, mille kohaselt helistati kannatanule näiliselt panga ja politsei nimelt.

Politseile teadaolevalt ütlesid kelmid kannatanule, et tema telefonist on avastatud viirus, mis võib kahjustada tema pangaandmeid. Kelmide mõjutamisel sisestas kannatanu korduvalt enda PIN-1 ja PIN-2 koode, mille tulemusel vormistati tema nimele laenuleping ja tehti ülekandeid tema pangakontolt. Ühtlasi andis kannatanu mehele üle enda pangakaardi. Kannatanu hakkas petturi jutus kahtlema ning andis toimunust politseile teada, kes hakkas juhtunut kohe uurima. Politsei vestles kannatanuga ja kogus täiendavaid asitõendeid, mille tulemusel jõudis kahtlustatavale jälile.

Kuu aja jooksul sai politsei veel neli sarnase sisuga avaldust eri maakondadest. Kõikide juhtumite puhul alustati uurimist ning praeguse info põhjal on alust arvata, et kõigi viie juhtumi puhul käis sularahal järel sama 37-aastane mees. Viie kelmuseepisoodiga on inimestelt välja petetud vähemalt 36 000 eurot.

Läti elaniku taskutest leitud sularaha Autor/allikas: Politsei

"Põhja prefektuuri politseinikud pidasid kahtlustatava Tallinnas kinni vahetult pärast seda, kui mees oli Haapsalust saabunud bussilt maha astunud. Mehe taskutest leiti ligi 3000 eurot sularaha ning meil on alust arvata, et ta oli just enne kinnipidamist teise kannatanu kodus sularahal järgi käinud," rääkis Viitak.

"Mehe valdusi läbi otsides leidsime veel 41 võõrale inimesele kuuluvat pangakaarti, kolm isikut tõendavat dokumenti ja ühe elamisloa," lisas talituse juht. Politsei võtab ühendust kõigiga, kelle pangakaart kahtlustatava valdusest leiti.

Menetlust juhtiva Põhja ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marko Moorlati sõnul on seni kogutud info põhjal alust arvata, et mees oli teadlik kuritegevuses osalemisest.

"Mees käis teadlikult Eestis hõlptulu teenimise eesmärgil kannatanute, eelkõige eakate, arvelt sularaha välja võtmas," ütles Moorlat.

Arvestades aja jooksul toime pandud kuritegusid, kannatanute suurt hulka ning seda, et meest ei seo Eestiga mitte miski ja ta võib kohtueelsest menetlusest kõrvale hoida, taotles prokuratuur kohtult tema vahi alla võtmist.

Kohus nõustus prokuratuuriga ning eeluurimise ajal peab mees vähemalt kaks kuud vanglas olema.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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