Esialgu pole tulistamise põhjused teada. Vigastatutest kellegi elu ohus pole, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Vahejuhtum leidis aset Nathan Phillipsi väljakul, kuhu austajad olid kogunenud tähistama korvpalliliiga NBA võistkonna Toronto Raptorsi suurt võitu - nimelt esimest korda oli NBA võitjaks Kanada korvpalliklubi. Kohaliku meedia andmetel oli võiduparaadile kogunenud võib-olla ligi kaks miljonit inimest.

Meedia andmetel oli Kanada peaminister Justin Trudeau juhtunu ajal laval kõnet pidamas.

I'm on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI