Sellisel viisil kommenteeris allikas ajalehes New York Times 15. juunil avaldatud artiklit "USA laiendab küberrünnakuid Venemaa elektrisüsteemi vastu", mis tõi kaasa ka terava Twitteri-vaidluse USA presidendi Donald Trumpi ja ajalehe toimetuse vahel.

RIA Novosti allikas selgitas, et välismaised eriteenistused on viimastel aastatel üha aktiivsemalt üritanud tungida Venemaa transpordi-, pangandus- ja energiasüsteemidesse. "Kuid meil õnnestub seda tegevust neutraliseerida," lisas ta.

Allika sõnul saab selliseid katseid tõlgendada kui kübersõja elemente.

New York Timesi artikli kohaselt on USA laiendanud küberrünnakuid Venemaa elektrisüsteemi vastu, et hoiatada president Vladimir Putinit ning demonstreerida, kuidas Trumpi administratsioon on kasutamas volitust võtta kübervahendeid agressiivsemalt kasutusele.

Ajaleht tegi artikli tarbeks kolme kuu jooksul intervjuusid nii praegustest kui ka endistest ametnikest allikatega.

Agressiivsema strateegia toetajad rääkisid ajalehele, et selliseid samme oleks pidanud juba ammu astuda, sest sisejulgeolekuministeerium ja Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on juba aastaid hoiatanud, et Venemaa häkkerid on istutanud pahavara, millega saboteerida USA elektrijaamu, nafta- ja gaasijuhtmeid, veevarustust ning muid taristuobjekte võimalikku tulevast konflikti silmas pidades.

Agressiivsema hoiaku suhtes skeptilisemad ametnikud on aga hoiatanud pingete eskaleerumise eest ja kardavad, et sellisel viisil muutub kübermaailmas peetav külm sõda Moskva ja Washingtoni vahel täiesti igapäevaseks.

Trumpi artikkel ärritas ja ta teatas, et artiklis sisalduvad väited ei pea paika ning et New York Times on saanud hakkama riigireetmisega. Võimalik, et presidenti ärritasid artiklis sisalduvad väited, mille kohaselt esines ametnike seas kõhklusi, kui palju Venemaa-vastaste operatsioonide üksikasju Trumpile teatavaks teha, sest ühelt poole kardeti tema reaktsiooni, teiselt poolt aga võimalust, et ta tühistab operatsiooni või arutab seda "välisriikide ametnikega".