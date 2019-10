"Näeme Ameerika Ühendriikidel üliolulist rolli Balti riikide strateegilisel ja tehnilisel abistamisel," öeldakse nelja riigi ühisdeklaratsioonis, mida ministrid nimetasid ka Eesti, Läti ja Leedu küberjulgeoleku tugevdamisel kriiliseks momendiks, edastas Euractiv.com.

Leedu teatas kohtumise järel, et loodab USA ettevõtetelt oma energiavõrkude juhtsüsteemide tarkvara uuendamist, et hoida ära Vene häkkerite rünnakud, mis võiksid häirida energiavarustust.

"Leedu energiasektor on Vene küberrünakute sihtmärk, võrkude süsteemid on pideva skanneerimise all, millega otsitakse turvaaukusid. Seepärast soovime omandada meie energiatootmise- ja jaotussüsteemidele USA julgeolekutehnoloogiaid," ütles Leedu juhtiv küberturvalisuse ametnik Edvinas Kerza agentuurile AFP.

Leedu energiaminister Žygimantas Vaičiūnas ütles, et Balti riikide ministrid leppisid Perryga kokku, et kuue kuu jooksul luuakse nelja riigi küberekspertidest koostööplatvorm.

Kokkulepe on eriti oluline arvestades 2025. aastaks kavandatud Balti riikide elektrivõrkude lahtiühendamist Venemaa ja Valgevene elektrivõrgust, tõdes väljaanne Euractiv.com sündmusest kirjutades.

Eestis osales kohtumisel majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Ministeeriumi pressiteate kohaselt rääkis Aas oma USA, Läti ja Leedu kollegidega kliimaneutraalse majanduse poole liikumisest ning puhtama kliima eesmärgi saavutamiseks vajalikest uuenduslike, vähese süsinikuheitmega tehnoloogiatest ja innovatsioonist. "Ministrid allkirjastasid ka USA, Eesti, Läti ja Leedu vahelise kommunikee, mis hõlmab koostööd uute tehnoloogiate, energeetika alase küberturvalisuse ja gaasivarustuse mitmekesistamise vallas," teatas ministeerium oma pressiteates.