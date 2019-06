Timesi teatel on praegused ja endised valitsusametnikud rääkinud Ameerika arvutikoodi paigutamisest Venemaa elektrivõrkudesse ja teistesse sihikule võetud süsteemidesse.

Samm olevat osalt hoiatus, kuid andvat ka USA-le võimaluse viia läbi küberrünnakuid, kui peaks tekkima tõsisem konflikt Venemaaga, kirjutas leht.

Trump teatas Twitteris vihaselt, et Timesi väide ei vasta tõele, sarjas korrumpeerunud meediat ja kordas süüdistust, et ajakirjanikud on rahvavaenlased.

"Kas te suudate uskuda, et langev New York Times tegi just loo, kuulutades, et Ühendriigid hoogustavad oluliselt küberrünnakuid Venemaale," säutsus Trump.

"See on sama hästi kui riigireetmine omal ajal nii healt lehelt, kes vajab nüüd meeleheitlikult lugu, mis tahes lugu, olgu või meie riigile halba."

Timesi artikkel tekitab seoseid eriprokurör Robert Muelleri juurdlusega, milles süüdistatakse Vene sõjaväeluureteenistust GRU ja Vene internetiuuringute agentuuri manipuleeritud sotsiaalmeediat Trumpi valimiskampaania kasuks häkkimises.

Mueller tõi esile häirivalt suure arvu kontakte Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa vahel enne 2016. aasta presidendivalimisi. Trumpi otseselt siiski milleski ei süüdistatud.

Timesi laupäevases artiklis kirjeldatakse kõhkusi Venemaa-vastaste operatsioonide üksikasjade Trumpile esitamise ees, sest ühelt poole kardeti tema reaktsiooni, teiselt aga võimalust, et ta tühistab operatsiooni või arutab seda "välisriikide ametnikega".

Leht tsiteerib riikliku julgeolekunõukogu ametnikke, kelle sõnul ei tekita Timesi digirünnakute artikkel julgeolekuprobleeme. Sellega antakse ilmselt mõisa, et mõned USA sammudest ongi mõeldud Venemaale märkamiseks.