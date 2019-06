Äripäeva andmetel pidas keskkriminaalpolitsei kinni Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna juhi Mait Kaselo, klienditeeninduse osakonda juhtiva Julia Litvaki ning haldusosakonna juhi Aare Tederi.

Kaselo ja Teder olid 1990. aastatel tööl Tallinna kriminaalpolitseis, kus nende ülemus oli praegune Tallinna Äripanga juhatuse liige ja üks panga omanikest Sergei Elošvili.

Eelmisel nädalal teatas riigiprokuratuur, et keskkriminaalpolitsei ametnikud pidasid 48 tunniks kinni kolm Tallinna Äripanga töötajat. Ühte töötajat kahtlustatakse rahapesus ning kahte töötajat altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

Tallinna Äripanga AS on asutatud 1991. aastal. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Aivar Luik, Andrei Žukov, Igor Novikov ja Sergei Elošvili. Äripanga suurim aktsionär on Leonarda Invest AS, mis kuulub Andrei Žukovile.

Talinna Äripanga AS teenis 2016. aastal 1,2 miljonit ja 2017. aastal 1,7 miljonit eurot kasumit. Panga bilansimaht oli 2017. aasta lõpus 231,3 miljonit eurot, millest omakapital 26,3 miljonit eurot,