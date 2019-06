Finantsinspektsioonil töö Äripangaga käib, ütles ameti kommunikatsioonijuht Livia Vosman. Ta lisas, et mingit tegevusloa ära võtmist hetkel näha ei ole ja kui inspektsioon peaks puudusi avastama, siis esmalt üritatakse panka seaduskuulekusele suunata pehmemate meetoditega.

Need võiksid hüpoteetiliselt olla esmalt ettekirjutus, kus saab nõuda teatud ajaks mingite asjade ära tegemist, märkis Vosman. Finantsinspektsioon saab nõuda näiteks juhatuse liikmete vahetamist, teha rahatrahvi või nõuda mingite tegevussuundade muutmist.

Lisaks märkis Vosman, et Tallinna Äripanga AS teeb finantsinspektsiooniga koostööd ja järelevalveline koostöö toimib.

Finantsinspektsioon on Eestis varasemalt sulgenud oma järelevalvealuseid. Viimati otsustas inspektsioon ära võtta makseasutuse GFC Good Finance Company AS-i tegevusloa, kuna leidis, et ettevõte on rikkunud rahapesu vastaseid reegleid.

Lisaks võeti kevadel ära makseasutuse Talveaed tegevusluba, sest ettevõte rikkus talle seadusega pandud kohustusi ja ei likvideerinud neid ka pärast korduvat finantsinspektsiooni sekkumist.

Selle aasta alguses sundis finantsinspektsioon rahapesu tõttu Danske panga Eestist lahkuma ja möödunud aastal pani kinni Versobanki.

Tallinna Äripanga AS on asutatud 1991. aastal. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Aivar Luik, Andrei Žukov, Igor Novikov ja Sergei Elošvili. Äripanga suurim aktsionär on Leonarda Invest AS, mis kuulub Andrei Žukovile.

Talinna Äripanga AS teenis 2016. aastal 1,2 miljonit ja 2017. aastal 1,7 miljonit eurot kasumit. Panga bilansimaht oli 2017. aasta lõpus 231,3 miljonit eurot, millest omakapital 26,3 miljonit eurot,