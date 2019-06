Horvaatia presidendi sõnul on riigi tee Jugoslaavia kodusõjast Euroopa Liidu korraliku liikmeni olnud eeskujulik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriti oluliseks peab Horvaatia president islamikogukonna täielikku lõimimist ülejäänud ühiskonnaga.

"Nad on täielikult lõimitud, nii et me elame koos, me elame ühist elu. Ma arvan, et see on kogemus, mida meie moslemite ülemvaimulik hea meelega jagab. Ta külastab Brüsselit ja teisi riike tihti, tutvustades Horvaatia kogemust. See kogemus on loodetavasti kasulik paljude riikide jaoks, aidates vähendada hirmu islami ees ja aru saada vajadusest koos elada," rääkis Grabar-Kitarovic.