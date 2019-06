Ehkki lapsele võivad viltused hambad suure probleemina näida, on ravi hambaklambritega hädavajalik ja haigekassa rahastatav ainult siis, kui tegu on raske anomaaliaga ning muudel juhtudel on tegu eelkõige kosmeetilise murega, kinnitavad hambaarstid. Haigekassa soovitab breketravi pakkumised võtta mitmest kliinikust.