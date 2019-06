Pirita rand saab promenaadi ja vabaõhulava

Suurim hoonetekompleks hakkab asuma Pirita jõe suudme lähedal, kuhu pääseb mööda Jõesuu teed. Sinna on kavandatud kuus hoonet – kohvik, teenindushoone, laenutus- ja laohoone, klubiruum, tualettruumid, dušid, kapid ja saun – ning vabaõhulava ja tribüün.

Kokku ehitatakse rannaalale kuni 20 ühekorruselist hoonet, sealhulgas väike rannahoone ja vetelpäästehoone. Väiksemad hooned on kavandatud rannakülastajatele ja talisuplejatele ning seal on dušš, tualetid ja kapid.

Lisaks rannaala väljaehitamisele saab detailplaneeringu järgi laiendada Pirita vaba aja keskust ning ehitada Merivälja tee 5b kinnistule kuni kahekorruselise ärihoone.

Supelranda teenindavate hoonete ehitamiseks taotletakse ranna ehituskeeluvööndi vähendamist. Keskkonnaameti on oma nõusoleku keeluvööndi vähendamiseks andnud.

Rannametsa ja liivaranna piirile rajatakse mitte ainult rannakülastajate, vaid ka kohalike elanike poolt kauaoodatud rannapromenaad. Promenaad saab olema jalgtee, kuid mis kattega see rajatakse, veel täpsustatakse.

Rannapromenaad algab Jõesuu teelt ja ühineb üsna ranna-ala lõpus Meriväljal rannametsa rajaga. Koos promenaadi rajamisega on plaanis rekonstrueerida ka olemasolev Rannametsa tee, mis jookseb paralleelselt merega.

Kogu rannaala on planeeringu järgi mõeldud üksnes jalgsi ja jalgratastel liiklejatele. Sõidukitega on rannaalal liiklemine keelatud, lubatud on üksnes teenindav transport Pirita linnaosa valitsuse loal.

Parkimiskohti peaks ehitustööde lõpuks olema kokku 756. Rannaalale on ette nähtud jalgrattahoiu alad kokku 24 erinevasse kohta ligikaudu 300 rattale.

Ehituse alguseaeg pole veel teada

Abilinnapea Andrei Novikov ütles ERR-ile, et praegu on keeruline öelda täpset kuupäeva, millal rannalal ehitustööd pihta hakkavad, kuid ta loodab, et see juhtub paari aasta jooksul.

Novikovi sõnul tegelevad rannaalale planeeritud rajatistega edasi linna ametid ja linnaosa valitsus. "Üht rajab üks amet, teist teine – näiteks teedega tegeleb kommunaalamet, mõne muu asjaga hoopis Pirita linnaosa valitsus," põhjendas ta, miks ei saa veel öelda, millal ehitised valmivad.

"Detailplaneeringu puhul on oluline, et me leppisime kokku, mismoodi me muudame rannaala atraktiivsemaks külastajate jaoks. Linnavalitsus lõi detailplaneeringuga võimalused Pirita rannaalast kvaliteetse, tervikliku ja kaasaegse puhkeala arendamiseks," lausus Novikov.

Pirita rand tänavu mais. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Detailplaneering läheb väljapanekule

Tallinna linnaplaneerimise amet ja Pirita linnaosa valitsus korraldavad lähiajal vastuvõetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Tallinna linnaplaneerimise amet

korraldas 2012. aastal avaliku arhitektuurivõistluse Pirita rannaala arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse lahenduse saamiseks, mille võitis Arhitektuurinurk OÜ tööga "Väät", mis on ka detailplaneeringu koostamise aluseks.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna linnavalitsuse 6. novembri 2013 korraldusega.

Seejärel korraldas Tallinna linnaplaneerimise amet lihtmenetlusega riigihanke detailplaneeringu koostaja leidmiseks ning sõlmis detailplaneeringu koostaja Ruum ja Maastik OÜ-ga septembris 2016 lepingu.