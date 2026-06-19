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Algab Tallinna Pirita ranna esimese arendusetapi projekteerimine

Eesti
Pirita randa planeeritud paviljonide kavandid.
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Eesti

Tallinna linn sõlmis projekteerimislepingu Pirita rannaala arendamiseks, mille tulemusel valmib kaasaegne promenaad ning paraneb ligipääsetavus randa. Esimene arendusetapp hõlmab Pirita rannaala Jõesuu teest kuni rannahooneni ning sellega piirnevat metsaala.

Projekti käigus kavandatakse uus rannapromenaad, liikumisteed, mänguväljak, valgustus, linnamööbel, jalgrattahoidjad, avalikud tualetid ja dušid ning uuendatakse sademeveesüsteeme ja tehnovõrke. Samuti rajatakse viidad ja infolahendused, mis muudavad rannaala kasutamise külastajatele lihtsamaks.

Linna kinnitusel olemasolev loodusmaastik säilib. Promenaad kavandatakse kulgema metsa ja liiva piiril ning lahendus ei eeldaühegi puude mahavõtmist. Nii säilib ka avar vaade merele ja Tallinna siluetile, mis on Pirita ranna identiteedi oluline osa.

Võidutöö "Väät" autorid on Üllar Ambos, Pille Noole, Kaisa Lasner ja Ioannis Lykouras. Pirita rannaala ideekonkursi võitis nende töö juba 2012. aastal.

Projekti tellija ning rahastaja on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, kaasfinantseerija Tallinna Vesi. Projekteerimise eeldatav kestus on kuni üheksa kuud. Sellele järgneb projekti ekspertiis ja ehitushanke ettevalmistamine. Esimese etapi ehitustöödega on kavas alustada 2028. aastal. 

Tööde maksumus on 173 160 eurot, millele lisandub käibemaks. 

Toimetaja: Mari Peegel

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