Kesk-Ameerika parlament on Põhjamaade Nõukogu sarnane parlamentidevaheline ühendus, mis loodi, et hoida ära uusi veriseid riigipöördekatseid ja kodusõdu, mis Kesk-Ameerika riike aastakümnete jooksul laastanud on. Majanduslik olukord on suuremas osas Kesk-Ameerikast endiselt viletsapoolne, mis tingib ka massilise rände USA-sse.

Bautista sõnul teeb olukorra veel hullemaks aga Mehhiko, mis on asunud USA nõudmisi täitma ning juba oma piiridel sisserännet takistama.

"Me vaidleme Mehhikoga inimõiguste üle, me vaidleme suurema kaubanduse ja piirkonna parema arendamise üle, et rändekriisi piirata, selmet sõjaväestada meie piire ja takistada sel teel ka meie kaubanduslepete elluviimist," ütles Bautista.

Erilist peavalu valmistab Kesk-Ameerika parlamendile Venezuela, sest sealne, sisuliselt kaosesse jõudnud diktatuur tähendab tuhandeid uusi põgenikke, kellest paljud ilmselt USA-sse jõuda üritavad.

"Kogu piirkonnas on palju vaesust, palju probleeme, kliimamuutus, sotsiaalne kihistumine," loetles Bautista. "Ei ole vaja, et see konflikt sellele

kõigele veel hoogu annaks."

Ainus, mida Kesk-Ameerika riigid reaalselt ära teha saavad, on toetada ennast Venezuela presidendiks kuulutanud Juan Guaido paralleelset valitsust. Samas tuleb kõigil Venezuela naabreil siiski valmistuda praegusest veel massilisemaks põgenikevooks, sest piire päriselt sulgeda autokraadist presidendil Nicolas Madurol kindlasti ei õnnestu.