Avinurmes avati kilomeetrine kitsarööpmelise raudtee lõik

Saate "Rahva teenrid" osalejad tõdesid, et olukorras, kus maailma lennundusel on käsil ajaloo tõenäoliselt parimad päevad, on valus vaadata, kuidas rahvuslik lennufirma Nordica käpardliku juhtimise tõttu järjest enam kärbub. Lätlaste Air Balticu samaaegne edu üksnes kriipsutab alla Nordica mannetut allakäiku.