Avinurme entusiastid avasid taastatud kilomeetrise raudteelõigu

Kui vanal lõigul võis rong sõita kuni 5 km/h, siis uuel teel on lubatud tunnikiirus 7 kilomeetrit. Kütust kulub tal kilomeetri läbimiseks kaks liitrit.

Sonda-Mustvee kitsarööpmelisel raudteel sõitsid kauba- ja reisirongid regulaarselt 1972. aastani. Avinurme jaam oli 57 kilomeetri pikkuse raudteeharu suurim. Kohalikud entusiastid alustasid raudtee taastamist selle sajandi alguses.

"Kuna see rong on olnud Avinurme arengus märgilise tähtsusega, siis me leidsime, et me peame talle mälestusmärgi tegema, aga et mitte panna kivi, siis me hakkasime seda raudteed tegema. Põhimõtteliselt tahame tast teha turismiatraktsiooni, sest Avinurme on päris põnev koht," ütles Avinurme raudtee taastamise eestvedaja Eve Strauss.

"See on praegu Avinurme sümbol, väga suur turismiobjekt, ja seda võiks iga eestlane teada," arvas ka kohalik elanik Meelis Vaher.