Soomel on kavas korraldada juulis algav Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine säästurežiimil, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Kliima- ja keskkonnaküsimusi rõhutava eesistumise puhul jääb ära tavaliselt alguse puhul korraldatav suur gala ning koosolekuid on poole vähem kui näiteks Eesti eesistumise ajal. Esialgseid kulusid on kärbitud 20 miljoni euro võrra, külalistele pakutakse pudelivee asemel kraanivett ning külaliste kingituste asemel kompenseeritakse hoopis lennureiside saastekvoote, loetles ajaleht.

Soome on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks kolmandat korda ning kui varem on üritused toimunud 21 erinevas kohas, siis nüüd korraldatakse eesistumisega seotud üritused kõik ühes kohas - Helsingis asuvas Finlandia-talo konverentsikeskuses, kuhu on lihtne minna ka ühistranspordiga.

Lisaks kingituste puudumisele on tehtud otsus sisuliselt loobuda Soome esitlemisest ja kohaliku turismi propageerimisest. Visuaalne kujundus on 13 aasta taguse eesistumise sümboolika taaskasutus.

Seega on Soome ilmselt esimese maana pööranud selja aastakümneid Euroopa Liidus kehtinud kirjutamata reeglile, et eesistujariik üritab endale võimalikult palju tähelepanu võita ning oma külalisi võluda ja hellitada. Selle asemel ollakse häälekalt uhke säästlikult korraldatud eesistumise üle.