Niinistö: Soome tahab saada esimeseks kliimaneutraalseks riigiks

Soome püüdleb selle poole, et saavutada 2035. aastaks kliimaneutraalsus ning saada esimeseks süsinikuvaba majandusega kõrgelt arenenud riigiks, teatas Niinistö ÜRO Peaassamblee ees peetud videokõnes, mida vahendas Soome ringhääling Yle.

"Soome valitsus tegutseb otsusekindlalt selle nimel, et riik saavutaks 2035. aastaks kliimaneutraalsuse ja saaks seega ka maailma esimeseks fossiilkütuste-vabaks heaoluriigiks," rääkis Niinistö. Soome president rõhutas, et kliima soojenemist, mis on maailma jaoks kõige suurem oht, ei tohi praeguse koroonaviiruse pandeemia ajal ära unustada. Niinistö sõnul tuleb tagada, et kliima teemad oleksid pandeemia-järgsetes majanduse taastamiskavades esikohal.

Samas avaldas Soome president muret selle üle, kuidas maailm on seni globaalsete muredega toiminud. Ta tõi näite sellest, kuidas koroonapandeemia alguses asusid riigid sellega ühekaupa tegelema. "Kui pandeemia vallandus, oli meie esmane reaktsioon mitte ühendada jõud, vaid globaalse vastuse asemel saime rea riikidepõhiseid tegevusi," tõdes Niinistö.

Soome presidendi sõnul oli selline käitumine mõistetav, kuna kõik seisid täiesti uue olukorra ees. Aga see tõstatab siiski mure selle suhtes, kuidas me tuleme toime globaalsete väljakutsetega, märkis Niinistö.

Soome riigipea avaldas usku, et Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkide täitmine on siiski võimalik.

Lisaks avaldas Niinistö Soome nimel toetust inimõiguste kaitsmisele, rahvusvahelise õiguskorra püsimisele, desarmeerimisele ning naiste õigustele, mis tema sõnul on koroonapandeemia ajal kannatada saanud.

"Ma soovin kinnitada meie vankumatut toetust ÜRO süsteemile üldiselt ning Maailma Tervishoiuorganisatsioonile (WHO) eraldi nende püüdlustes pandeemiast jagu saada," ütles Niinistö.

USA president on WTO-d karmilt kritiseerinud. Oma sõnadega soovis Niinistö näidata, et ei ole selle seisukohaga nõus, tõdes Yle.