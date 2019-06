Saudi Araabia kroonprints on mitmele riigile nõutud partner

Saudi võimude suhtes kriitiline Washington Posti kolumnist Jamal Khashoggi tapeti möödunud aasta sügisel Türgis Saudi Araabia konsulaadis. Juhtum tuli õige pea avalikuks ja šokeeris oma julmusega. Vaid loetud kuud hiljem G20 tippkohtumisel ei tahtnud eriti keegi perepildil Saudi printsi kõrval seista, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödas on veidi rohkem kui pool aastat ning Lõuna-Korea president Moon Jae-in allkirjastas saudidega rea koostööleppeid. Saudi Araabia on Lõuna-Korea suurim toornaftaallikas.

Kaks päeva tagasi arutas USA välisminister Mike Pompeo mehega, kelle agendid raiusid tükkideks Washington Posti kaastöötaja, kuidas võidelda terrorismiga ehk luua ühisrinne Iraani vastu.

Nädal tagasi esitas ÜRO eriraportöör oma uurimistulemuse, mis ütleb, et on olemas usaldusväärsed tõendid selle kohta, et Saudi kroonprints on isiklikult vastutav ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise eest.

"Kõige häirivam selle asja juures on karistamatus ja selliste tapmiste jätkumine ei ole pidurdatud," ütles ÜRO inimõiguste ekspert Agnes Callamard.

Saudi Araabia on üks suuremaid relvaostjaid maailmas. Ülemöödunud aasta mais sõlmis USA Saudi Araabiaga relvatehingu, mille suuruseks on rekordiline 110 miljardit dollarit. Suurbritannia opositsioon leiab, et London ei peaks Jeemeni ja Khasoggi tõttu saudidele relvi müüma.

"Just möödunud nädalal ütles ÜRO eriraportöör Agnes Callamard, et on olemas kindlad tõendid, et Saudi kroonprints Mohammed bin Salman ja teised kõrged ametiisikud on isiklikult vastutavad Jamal Khashoggi kohutava mõrva eest. Kas peaminister on selle hinnanguga nõus?" küsis opositsiooniliider Jeremy Corbyn.

Peaminister Theresa May vastas seepeale, et tõstatas Khashoggi tapmise küsimuse kuningas Salmaniga Sharm El-Sheikhi tippkohtumisel.

"See on juba teine kord. Esimest korda tõstatasin ma selle küsimuse möödunud aastal G20 kohtumisel," lisas May. "Olen rõhutanud, et on tähtis, et vastutajad

vastutaks vastavalt käimasolevale menetlusele."



Saudi Araabias käib juhtumi tõttu kohtuprotsess 11 inimese üle. Protsess on kinnine. ÜRO raporti kohta on Saudi võimud teatanud, et selles väidetu ei vasta tõele.