Saudi Araabia lubab naistel eestkostja loata passi hankida ja reisida

"Pass antakse igale Saudi kodanikule, kes esitab taotluse," seisis valitsuse otsuses, mis avaldati kuningriigi ametlikus teatajas Umm Al-Qura.

Uus reegel kehtib vähemalt 21 aasta vanustele naistele, edastasid valitsusmeelne ajaleht Okaz ja teised kohalikud meediaväljaanded võimudele viidates.

Saudi Araabia seaduste järgi on naised pidanud pikka aega taotlema meessoost eeskostjatelt - abikaasalt, isalt või teistelt meessoost sugulastelt - luba abiellumiseks, oma passi uuendamiseks või riigist lahkumiseks.

Naisõiguste aktivistid on aastaid võidelnud eestkostesüsteemi vastu, mis jätab naised kogu eluks õiguslikult võrdseks alaealisega.

Eestkostenõude tühistamine passi hankimisele ja reisimisele on osa kroonprints Mohammed bin Salmani reformidest, mille eesmärk on kaasajastada ülikonservatiivset kuningriiki, mida on naiste kohtlemise eest pikka aega kritiseeritud.

Mullu juunis tühistati Saudi Araabias kauaaegne naiste autojuhtimiskeeld.

Kriitikute väitel jäävad ühekordsed sammud kosmeetiliseks juhul, kui Saudi võimud ei astu samme eestkostesüsteemi täielikuks kaotamiseks.