Väidetavalt usuvad häkkimisjuhtumit uurivad küberekspertid, et kroonprintsi kontolt saadetud sõnum sisaldas videoks maskeeritud pahavara, mis tungis maailma rikkaimaks meheks peetud USA ettevõtja isiklikku nutitelefoni, kirjutab Guardian.

Anonüümseks jäänud allikad selgitasid, et 2018. aasta 1. mail toimunud kontakteerumine, mille ajal pahavara Bezose telefoni laekus, olevat aset leidnud sõbralikus meeleolus.

Mõne tunni jooksul saadi Bezose telefonist kätte suur hulk andmeid. Guardianil pole teada, millised need andmed täpselt olid ja mis nendega edasi tehti.

Igal juhul muudab juhtum Lääne võtmeisikuid veelgi ettevaatlikumaks Saudi Araabia tulevase kuninga suhtes, kes ise on üritanud jätta endast muljet kui reformijast ning kes üritab muu maailma investoreid rohkem Saudi Araabiasse meelitada.

Samuti tõstatab süüdistus taas tõsiseid küsimusi, kuidas üheksa kuud hiljem jõudsid USA kõmulehe National Enquirer kätte Bezose eraelu puudutavad asjaolud. Bezos on varem süüdistanud kõmulehe omanikfirmat väljapressimises.

Uuesti kerkivad esile ka küsimused, millega tegelesid Mohammed bin Salman ja tema lähikond viis kuud enne seda, kui Saudi Araabia Türgi saatkonnas mõrvati kroonprintsi kritiseerinud Washington Posti kolumnisti Jamal Khashoggi. Juhtum on märkimisväärne muuhulgas seetõttu, et miljardär Bezos on ka Washington Posti omanikuks.

Saudi Araabia on varem spekulatsioonid Bezose telefoni häkkimises tagasi lükanud ja seda tehti ka nüüd. Saudi Araabia saatkond USA-s teatas, et süüdistused on absurdsed ning neid tuleks uurida.

Khashoggi mõrva on Saudi Araabia võimud selgitanud kui omal algatusel tegutsenud ametnike operatsiooni ning mõrva eest mõistis Saudi kohus ka viis süüalust surma.