Saudi Araabia naised võivad saada õiguse reisida ilma mehe nõusolekuta

Belgia flaamikeelne ringhääling VRT edastab kolmapäeval avaldatud loos, et nende kätte on jõudnud ülevaade nutikõlari Google Home poolt salvestatud helidest ning et andmetest tuleb välja ka see, et Google'i töötajad üle kogu maailma kuulavad süstemaatiliselt nutikõlarite ja rakenduse Google Assistant poolt salvestatud andmeid.