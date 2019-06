Häädemeestel asuva Pätsi ausamba ümbrus saab korda

Ausamba ümbrus on graniidist tänavakiviga juba kaetud, sama kiviga kaetakse teegi. See on vajalik, sest Pätsi sünnipäeval 23. veebruaril, kui ausammast külastatakse, on tihti sula ja tee on porine. Vanad valgustid võeti tee äärest maha ja uusi ei paigaldata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tee äärde kahjuks ei tule valgusteid. Muinsuskaitseamet neid ei lubanud. Väidetavalt pidi võtma vaadet ausambalt ära. Et kui platsi peale tuled, siis on ausammas see, mida sa näed. Raha kulub investeeringuks 102 000. Enamus summat, kolm neljandikku, tuleb katuserahast, selle eraldas Keskerakond. Kui siin on katuserahast räägitud, et kas on hea või viisakas selliste asjade jagamine riigikogu poolt, siis kindlasti on vaieldavaid kohti, aga see 75 000 siia saab kindlasti asja ette. Väga tänuväärt investeeringuvõimalus on," rääkis Häädemeeste vallavanem Karel Tölp.