Skulptuuri püstitamise eelarve oli 45 000 eurot ja pidulik avamine toimub Pätsi sünniaastapäeval 23. veebruaril.

"Ma pakkusin vallale alguses välja, et Päts võiks ehk lamada, kõik kohad on ju seisvaid või istuvaid presidente täis," on Simson usutluses Maalehele rääkinud. "Aga kui ma olin selle ära öelnud, nägin tellijate nägudest, et see lamav Päts ei olnud vist väga hea plaan."

Pätsist tehtud kümneid ja kümneid fotosid uurides pani Simson tähele, et president naeratab meil väga harva. "Ma proovisin talle siis ise naerunägu ette teha, aga sellega poleks keegi teda ära tundnud," sõnas Simson.

Kujult eemaldas reedel papi ja kilekatte Toila vallavanem Eve East.

1930. aastate lõpus asus Toila Oru pargis Konstantin Pätsi suveresidents.