Tartus alustab uute bussidega uus liinivõrk

Tartu linn läheb esmaspäevast üle uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt senisest. Uus liinivõrk koosneb 13 bussiliinist, lisaks on kaks ööliini. Reisijaid hakkab sõidutama 64 uut madalapõhjalist ja konditsioneeriga varustatud gaasibussi. Bussides on ka uued tuvastid, kus saab tunnipileteid osta viipemaksekaardiga. Liinivõrku hakkab teenindama AS GoBus.

Uus liinivõrk erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka väljumiste sageduse poolest. Uues liinivõrgus on väiksem liinide koguarv, kuid see-eest on need otsemad, omavahel paremini ühendatud ja sagedasemate intervallidega, teatas Tartu linnavalitsus.

Uued sõiduplaanid peaksid tagama, et samu marsruute teenindavad bussid ei saabu peatusesse samaaegselt. Uues liinivõrgus vähendatakse ringliinide arvu ja vahetatakse pendelliinide vastu. Liinid kulgevad mõlemas suunas samal marsruudil ning peaksid seeläbi olema kasutajatele arusaadavamad.

Tartlaste tagasiside järgiloodi pendelliinide kõrvale ka täiesti uus ringliin, mis läbib kõiki tähtsamaid punkte. Samuti otsustas linnavalitsus säilitada populaarse liini number kuus ja senised ööliinid.

Uues liinivõrgus on senisest tihedamad intervallid: põhiliinidel sõidavad tipptundidel bussid iga kümne kuni 20 minuti järel. Arvestades seda, et peatustest läheb läbi mitu liini, võib väljumiste vahe olla mõnes kohas tipptundidel vaid mõni minut.

Liinidel hakkab sõitma 64 uut Scania tehases toodetud bussi, mis on varustatud konditsioneeriga, madalapõhjalised ja sõidavad keskkonnasäästliku kütusega. Bussid on kahte tüüpi: normaalbussid 12 meetrid pikad, 27 istekoha ja 52 seisukohaga ning liigendbussid 18 meetrit pikad, 41 istekoha ja 96 seisukohtaga.

Kõikides bussides on ka uued tuvastid, mis eeldavad reisijatelt rohkem tähelepanu ja pisut seniste harjumuste muutmist. Praegused bussikaardid jäävad alles ning endiselt tuleb kõik oma sõidud tuvastite juures registreerida, kuid uuendusena saab sealt kontaktivaba pangakaardiga osta tunnipileteid. Selleks et vältida tahtmatuid makseid, tuleb nii bussikaart kui ka kontaktivaba pangakaart rahakotist või kotist välja võtta ja neid eraldi kasutada.

Uudse võimalusena tulevad 1. juulist kasutusele ka QR-piletid, mida saab nutiseadme või väljaprinditud piletiga tuvasti juures registreerida.

Väiksemad muudatused on ka piletihindades. Senine ühe sõidu pilet muutub tunnipiletiks, kuid hinnaks jääb jätkuvalt 83 senti ning õpilastele ja üliõpilasteleon tunnipilet 51 senti. Ühe sõidu pilet kaotatakse, mis võimaldab vähendada bussijuhtide koormust ja lühendada seisakuid peatustes. Kui siiski soovitakse osta pilet bussijuhilt, siis tuleb selle eest senise 1,5 euro asemel tasuda 2 eurot. Ülejäänud piletihinnad ei muutu.

Alates 1. juulist on Tartus 27 uut bussipeatust, kümme bussipeatust kaob ära ning 33 peatusel muutub nimi, kuid asukoht jääb samaks. Nime muutmise peamiseks põhjuseks on muuta arusaadavamaks bussipeatuste asukohad. Nime muudeti, kui ühe nimega bussipeatusi oli rohkem kui kaks.

Nii bussipeatustest kui ka bussides oleva infodisaini aluseks on 2018. aastal toimunud Tartu viidasüsteemi disainikonkursi võidutöö, mille autoriteks Disainiosakond OÜ, Stuudio Stuudio OÜ, OÜ b210 ja disainer Veiko Liis.

Samasugune graafiline lahendus on ka kõikidel rattaringluse infotulpadel. Uute busside disaini, millel on kujutatud Tartu tuntud ehitiste kontuurid, on loonud Karilin Tõnisoja koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga Pallas.