Harjumaal Raja talus oli esmaspäeval maasikate kilohinnaks 4,2 eurot. Talu peremees Gunnar Tärn ütles ERR-ile, et hind on juba all ära käinud ning enam madalamale ei lange. Hinnatõusu põhjuseks on maasikate otsa saamine.

Ka Tartumaal asuva Lemmatu marjatalu maasikakasvataja Kärt Karhuneni sõnul kodumaiste maasikate hinnad edaspidi kasvavad. Siiski lisas ta, et võib juhtuda, et hinnad hooaja lõpus korraks langevad, kuid seda on keeruline ennustada, sest tegelikkuses sõltub kõik marja välimusest ja kvaliteedist.

Lõuna-Eesti maasikakasvataja Karhunen ütles, et selle aasta maasikahooaeg on eelmisega võrreldes parem. Eelmisel aastal oli tema sõnul vähem marju, sest siis olid kuivemad ilmad.

Põhja-Eesti maasikakasvataja Tärn leidis aga, et tänavune maasikahooaeg on eelmise aastaga võrreldes kehvem. Põhjuseks tõi ta asjaolu, et tarbija eelistas alguses osta odavama hinna tõttu hoopis kreeka maasikaid. Ka võttis külm kevad osa õisi ära, mistõttu lükkus maasikate valmimine hilisemaks.

Maasikahooaeg kestab tõenäoliselt umbes augusti keskpaigani.