Kui esimesi Eesti maasikad sai turult juba nädal tagasi, siis nüüdseks on marju valminud piisavalt, et hind on jõudnud kukkuda. Tänu pikale sügisele ja praegustele soojadele ilmadele on selleaastane saak eelmisest märksa parem.

Esimeste turule jõudnud maasikate kõrge - 10- kuni 12-eurone - kilohind on langenud nelja kuni kaheksa euroni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalikult kasvatatud maasikad on kallimad, aga ka värskemad.

"Eesti maasikas on korjatud juba küpsenuna - ta on punaselt korjatud, kuna ta ei vaja pikka transporti. Ja samas ka taimekaitsevahendid - mina ei tea, mida kasutatakse Hollandis või Poolas, kuid Eestis kasvatatud on kindlasti Eesti taimekaitseseadustega kooskõlas," rääkis Laari Talu omanik Kadri Nebokat.

Vara küpseks saanud marjad tähendavad seda, et kuigi turul on Eesti maasikat juba saada, ei ole ostja veel seda üles leidnud.

"Ämbreid läheb täna juba neli-viis kilo, aga rahvas ei tea sellest maasikast. Aeg on käes, tulge ometi turgu ostma, ma ei saa aru," rääkis maasikamüüja Salme.

Selleks, et kätte saada kõige magusamad marjad, tuleks turule minnes küsida, kust on maasikad pärit.

"On turgudel segamist ja marja kvaliteet seetõttu kannatab, kuid mida ma oskan öelda, on see, et proovige osta otse talunikult, otse tootjalt. Kui selline võimalus puudub, siis kindlasti uurida, millisest talust on pärit mari, millega talu tegeleb, kus see talu asub," selgitas Nebokat.

Hea ilma puhul kestab maasikahooaeg Eestis veel kolm nädalat.