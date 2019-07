Maasikate külmikusse varumine on odavam kui neid hiljem poest osta

Maanteeamet avaldas kiiruskaamerate mõju uuringu, mille üks järeldusi on, et rasked liiklusõnnetused on kiiruskaamerate ümbruses vähenenud vähemalt 13 protsenti. Samal ajal avaldatud kiiruskäitumise eksperimendi tulemustest aga selgus, et politseipatrullide mõju liikluskäitumisele on endiselt kõige suurem.