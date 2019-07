Vanim tantsupeoline teeb hõlpsasti ära Tuljaku tantsu naisetõste

Vanim tantsupeoline on tänavu 74-aastane Ants Kangur, kes on jätkuvalt heas tantsuvormis ja saab jätkuvalt hakkama tantsus Tuljak enne nähtud naisetõstmisega.

Kangur rääkis Eesti Televisiooni saates "Ringvaade", et proovidega läheb neil hästi ja praeguseks on üks tants on otsast lõpuni läbi tehtud.

Tervisega pole tal enda sõnul probleeme probleeme. "Perearst on mul noor ja võtab vahest vererõhu teema üles ja palub jälgida," rääkis Kangur. Ta lisas, et temasuguseid väärikas eas tantsumehi on veel. "Ma pole ainuke."

Esimene tantsupidu, kus Ants Kangur tantsis oli 1962. aastal. Ülikoolis õppimise ajal jäi üks pidu vahele ja 1975. aastal viidi ta pimesoolepõletiku tõttu tantsupeolt ära haiglasse.

Eraldi trenni enda vormis hoidmiseks Kangur ei tee. "Metsamehe töö aitab vormis olla."