Alates 1. juulist jõustusid tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades.

Seadusega on kaupmeestele jäetud võimalus ise valida, mil moel tubakatoodete väljapaneku keeldu oma poes ellu viia. Näiteks on võimalik kasutada leti peal või all asuvaid suletud konteinereid, liuguksi, ruloosid või kardinaid, suletud jaoturit jt lahendusi.

Tarbijates on nüüdsest kauplustes avanev vaatepilt tekitanud üksjagu hämmingut. Suitsetajad peavad nüüd täpselt teadma, millist marki tubakatooteid nad osta soovivad, sest nimekirja ega visuaali müügil olevast poes ei leia.

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et kauplustele oli pikalt teada, et selline muudatus tuleb ja paljud alustasid tubakatoodete peitmisega juba varem. Ta lisas, et peamised küsimused, mis kauplusekettidel tekkisid, olid seotud sellega, et millised tooted tuleb ära panna ja millised mitte ning kas piisab ka sellest, kui müüjate pea kohal olev konteiner ümber pöörata. Peili sõnul mitmed poed konteineri pööramise lahendust kasutasidki.

Üheks kaupluseketiks, kus tubakatoodete peitmisega juba varem alustati, oli Rimi. Sealse pressiesindaja Katrin Batsi sõnul alustati tubakatoodete nähtavuse vähendamisega tasapisi juba pool aastat tagasi, et jõutaks 1. juuliks kõikides 86 kaupluses muudatus sisse viia.

Bats ütles, et on vara öelda, milline on tubakatoodete peitmise pikaajaline mõju, kuid veel ei ole Rimis tubakatoodete müük vähenenud, vaid on püsinud stabiilsena.

Poekülastajate tagasisidet tubakatoodete peitmise kohta Batsi sõnul Rimini jõudnud ei ole. Ta täpsustas, et põhjus võib olla ka selles, et Rimis olid suitsupakid ka varasemalt suhteliselt hästi peidetud ning seadusemuudatuse näol oli tegemist justkui kosmeetilise parandusega.

Sotsiaalminister Tanel Kiik on öelnud, et juulist jõustunud piirangute eesmärk on vähendada eeskätt suitsetamisega alustamist noorte hulgas.