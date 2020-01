Kooliõpilaste seas on moodi läinud mokatubakas

Vahetunni ajal koolimaja nurga taga suitsetamisest on saanud ajalugu. Tänapäeva noored pistavad koolitunni ajal põske mokatubaka padjakese, mida on kõrvalseisjal raske märgata ja mille kasutamist ei reeda ka lõhn. Pedagoogide ja politsei kogemus näitab, et ennekõike levib see põhikooli viimastes klassides.

Neljapäev keskpäeval oma varusid täiendama tulnud koolitüdrukute kinnitusel on mokatubakas noorte seas väga populaarne. Poisid kasutavad tubakat sisaldavat varianti, mida Eestis ametlikult müüa ei tohi ja mida tuuakse välismaalt, tüdrukud aga nikotiiniga immutatud padjakesi, mida saab suvest alates osta nii R-kioskitest kui ka e-sigaretipoodidest.

Koolipäeva jooksul kuluvat paar padjakest. Mokatubaka tarvitamist vanemate ees varjavate neidude juttu kinnitab õpilaste seas tehtud küsitlus. "Pea pooled minu tuttavatest kasutavad snusi, eriti populaarne on see nooremate seas, e-sigarette ei kasuta enam keegi, snus ja tavalised suitsud on populaarsemad," ütles üks küsitlusele vastanuist.

"Vahel tundub, et vanemad on natukene sinisilmsed kõikide nende teemade suhtes," tõdes Tallinna Westholmi gümnaasiumi õppealajuhataja Lilian Aun. "Kindlasti seda ei ole nii lihtne märgata, aga terane õpetaja ja lapsevanem saab aru ikka küll."

Õpetaja tähelepanekuid kinnitab ka politsei kogemus. Tallinna noorsoopolitseinik Saskia Dmitrijeva ütles, et mokatubaka tarvitamine kui selline on väga varjatud tegevus ja seda on raske märgata. "Küll aga on politsei operatsioonide käigus tihti leidnud mokatubakakarpe."

Viimasel ajal on mitme pealinna kooli sotsiaalpedagoogid kutsunud neid sel teemal lastega rääkima. Politseiniku sõnul on koolidel pärast sügisel jõustunud seadusemuudatust väga suured õigused ja võimalused selle probleemi vähendamiseks.



"Neil on õigus läbi vaadata laste seljakotte, riideid ja isegi isiklikus kapis olevaid riideid ja sealt leides midagi ebaseaduslikku või keelatut võivad selle hoiule võtta ja kindlasti peaksid nad teavitama lapsevanemaid," ütles Saskia Dmitrijeva.

Kõikide tubaka-, aga ka tubakalaadsete toodete omamine ja tarvitamine on alaealistel keelatud. Seadus mokatubaka tarvitamise eest alaealisele karistust ette ei näe ja noorsoopolitseiniku hinnangul pole see ka mõistlik.