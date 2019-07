12 000 tantsupeolist söövad päevas kuni viis tonni suppi

Selleks, et kõik tantsupeolised kõhu täis saaks, on ehitatud Kalevi spordihalli juurde ilmastikukindel väliköök ja söökla. Kööki peavad naiskodukaitsjad, kellele on see justkui üks suur õppus.

Väliköök töötab kella kaheksast hommikul, kõige kiirem aeg on tantsijate lõunapausi ajal. Ka vihmaga töötab see köök päris hästi. Keeruliseks läheb aga siis kui on väga tuuline, sest siis kipuvad asjad lendama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeval oli menüüs hernesupp, värskekapsasupp ja taimne, vegan-supp.

Selleks, et ainuüksi täna 12 000 näljast kõhtu ära toita, kulub neli kuni viis tonni suppi.

Naiskodukaitsjad peavad kööki vapralt ja võtavad seda kui suurt väljaõppe harjutust.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul on see suur logistiline operatsioon. "Siin on klassikalise toitlustamisega vähe pistmist, pigem see ongi operatsioonide planeerimine ja õigel ajal õige ressursiga teostamine," ütles Tooming.

Naiskodukaitsjate sõnul on tantsupeolistele suppi pakkuda lausa lust. Ka tantsupeolised kiitsid suppi ja ütlesid, et proovid lähevad väsitavalt, aga hästi.