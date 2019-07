Haigekassa hakkas rahastama muna- ja seemnerakkude külmutamist

Juuli algusest hakkas haigekassa rahastama viljakust kahjustavat ravi saavate inimeste muna- ja seemnerakkude külmutamist, samuti lisati haigekassa tervishoiuteenuste loetellu seni patsiendile tasuline olnud emakasisese viljastamise teenus. Haigekassa eelarvest võtavad need teenused vastavalt 43 000 ja 64 000 eurot aastas.

Viljakas eas naistel ja meestel, keda ootab ees viljakust kahjustav ravi, tekib nüüd võimalus oma muna- või seemnerakke külmutada. Haigekassa tasub nii nende inimeste sugurakkude külmutamise kui ka külmsäilitamise eest. Haigekassa hinnangul vajab sugurakkude külmutamist igal aastal umbes 50 patsienti.

"Enne viljakust kahjustava ravi alustamist võib olla vajalik sugurakkude külmutamine, et siis hiljem, kui ravi õnnestub ja inimesel on soov lapsi saada, oleks tal võimalik oma sugurakke kasutada," selgitas haigekassa eriarstiabi teenuste spetsialist Malle Avarsoo.

Ida-Tallinna keskhaigla viljatusravikeskuse naistearsti Kai Haldre sõnul vajavad sugurakkude külmutamist eelkõige onkoloogilise või autoimmuunse haigusega patsiendid. Teenuse vajaduse ja võimalikkuse üle otsustab arstide konsiilium, kuhu kuulub patsiendi raviarst ja viljatusraviarst.

Ettepaneku lisada viljakuse säilitamise teenus tervishoiuteenuste loetellu esitas haigekassale Eesti Naistearstide Seltsi töörühm. Koostöös haigekassaga leiti, et muna- ja seemnerakkude külmutamine on viljatusravist soodsam nii ravikindlustuse eelarvele kui ka patsiendile, kelle jaoks võib hiljem olla juba liiga hilja.

Haldre nentis samas, et sugurakkude külmutamine ei garanteeri tulevikus tingimata rasedust ning sünnitust. "Viljakusravi edukus sõltub väga paljudest teguritest, sealhulgas sugurakkude arvust ja kvaliteedist, naise vanusest ning muudest kaasuvatest haigustest. Otsus sugurakke külmutada ei pruugi olla lihtne. Selleni jõudmine sõltub paljuski ka inimese toetusvõrgustikust, kes aitab tal raske haiguse diagnoosimisel ning ravi planeerimisel lisaks ka seda teekonda ette võtta," selgitas arst.

Samuti lisati haigekassa tervishoiuteenuste loetellu emakasisese viljastamise teenus, mis seni oli patsientide jaoks tasuline. Emakasisese viljastamise puhul on haigekassa arvestanud igal aastal umbes saja patsiendiga, kellele teenuse osutamiseks kulub ligi 64 000 eurot.

"Emakasisese viljastamise protseduuril viiakse seemnerakud kateetri abil naise emakasse. See tähendab, et viljastumine toimub loomulikus keskkonnas looduslikul moel. Selline meetod ei vaja kirurgilist sekkumist ja on mõnede viljakushäirete korral eelistatud valik," kirjeldas Malle Avarsoo.