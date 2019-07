"Vesteldes kliendiga telefoni teel, ei saa olla kindlust, et kõrvalised isikud ei kuula advokaadi ja kliendi vahelist vestlust pealt. Suhtlus kaitsjaga peab toimuma vahetult, segamatult ja ilma sisulise kontrollita," märkis Eesti Advokatuur siseministeeriumile saadetud kirjas.

Advokatuur märkis, et advokaadil on kutsesaladuse hoidmise kohustus, kuid uus kord ei võimaldaks seda kohustust täita, sest advokaadi ja kliendi suhtlus poleks enam vahetu, vaid toimub läbi klaasseina ja telefoni vahendusel.

Määruse muutmise eelnõu seletuskirjas on küll märgitud, et advokaadil võidakse lubada eraldamiseta kokkusaamist, kui see on vajalik, kuid advokatuur märkis, et eelnõus pole selgitatud, kes vastava loa peaks andma.

Advokaatidele uued kohtumisajad ei sobi

Advokatuuri hinnangul muudab kinnipeetavatega kohtumise senisest keerulisemaks eelnõus esitatud muudatus, millega määratakse kohtumise ajaks arestimaja päevakavas ettenähtud ajavahemikud. Arestimajas on aegadeks märgitud 9.00 kuni 17.00 tööpäevadel. Kuivõrd advokaadid on päevasel ajal enamasti hõivatud kohtuistungitega või muude menetlustoimingutega, ei ole neil tihti võimalik nendel kellaaegadel kaitsealustega kohtuda, märgitakse advokatuuri kirjas. Lisaks osutavad paljud advokaadid õigusabi erinevates piirkondades ja arestimajja jõudmine võtab oma aja.

Advokatuur soovib, et arestimajas oleks võimalik kohtuda tööpäevadel ka peale 17.00 ning samuti puhkepäevadel. "Teadaolevalt võidakse isikud kinni pidada ka puhkepäevadel ning isikutele peab olema tagatud võimalus kohtuda kaitsjaga viivitamatult," märkis advokatuur.

Erakorraliseks kohtumiseks saab määruse eelnõu järgi küsida luba arestimaja juhilt, kuid too ei pruugi olla puhkepäevadel kättesaadav, mis võib kaasa tuua olukorra, kus advokaadist esindajal ei õnnestugi oma kaitsealusega kohtuda, leidis advokatuur.