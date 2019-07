Tantsupeo ilm tuleb jahe ning tuuline

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ning hoovihma sajab vaid kohati. Sooja on siis kuni 15 kraadi.

Päeval on ilm muutliku pilvisusega, ja vihma võimalus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub läänekaare tuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on homseks päevaks oodata 14-19 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohatise hoovihma võimalusega.

Tantsupeo ajal on sooja 15 kraadi ning tuulepuhangud ulatuvad 14 meetrini sekundis. Saju tõenäosust on raske määrata, sest arenev hoogsajupilv võib täpselt Tallinna kohale sattuda või ka napilt mööda minna.