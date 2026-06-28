Esmaspäeval kerkib õhutemperatuur 30 kraadi lähedale

Esmaspäeva jooksul tugevneb edelast kõrgrõhuala serv ning suuremat sadu Eestis oodata ei ole. Õhk on südasuviselt soe ja langeb öötundidel vaid mõned kraadid alla 20, päeval tõuseb 30 lähedale.

Öö vastu esmaspäeva tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, ning sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Hommik on vähese või vahelduva pilvisusega ja sajuta ning kohati on udu. Läänekaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 18 kuni 22 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning ennelõunal sajab kohati hoovihma. Läänekaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 22 kuni 30 kraadi.

Õhtuks sadu oodata pole, puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 22 kuni 27 kraadi.

Teisipäeva ilm püsib veel südasuviselt palav – öösel on 14 kuni 20, päeval 23 kuni 27 kraadi, rannikul kohati 19. Hoovihma ja äikest lubab prognoos ööseks ja ennelõunaks, pärastlõunal sajud lakkavad.

Kolmapäev tuleb peamiselt sajuta ja nõrga põhjakaare tuulega. Õhtul võib kohati hoovihma sadada. Öösel on keskmiselt 14, päeval 26 kraadi.

Neljapäeval jõuab meile niiskust ja vihmahooge ning põhjakaare tuul tugevneb. Öö tuleb paar-kolm kraadi soojem, päev pisut jahedam.

Reedel on hoovihmasid laialdasemalt, on ka äikeseoht ja õhusoe pisut langeb.