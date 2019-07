Reidi tee juures saab laulupeo rongkäiku vaadata ainult Kadrioru poolt

Rongkäigulised liiguvad Russalka juures mööda sõiduteed, pealtvaatajad suunatakse selles kohas aga paarkümmend meetrit eemale, ent visuaalne kontakt rongkäiguga säilib kogu trassi ulatuses, teatasid laulu- ja tantsupeo korraldajad.

Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles ERR-ile, et pealtvaatajad saavad Russalka juures vaadata rongkäigu Kadrioru poole jäävalt graniitsõelmest kõnniteelt.

"Russalka poolne külg on praegu ehituse tõttu suletud ja arvestada tuleb siiski sellega, et vaatajatele mõeldud kõnnitee on ehituslikel põhjustel põhiteest teatud kaugusel. Neile, kes soovivad rongkäigu jälgida, on parem seda teha enne Russalka ristmiku," rääkis Svet.

Kell 13 algavas rongkäigus marsib laupäeval enam kui 47 000 osalist. Rongkäigu pikkus on umbes viis kilomeetrit, kõnnitakse marsruudil Vabaduse väljak – Pärnu maantee – Narva maantee – Pirita tee – lauluväljak.

Rongkäigu tõttu on liiklus Tallinna kesklinnas ja Pirita teel laupäeval ning reede õhtul oluliselt piiratud. Bussiliiklus on osaliselt ümber suunatud.

"Laulupeole minnes ja sealt tulles soovitame ummikute ning sellega kaasnevate võimalike ebameeldivuste ja ajakulu vältimiseks kasutada ühistransporti, liigelda jalgsi või jalgrattaga," rõhutas peo liikluskorralduse juht Valdur Talts. Samuti kutsub ta autojuhte üles olema liikluses tavapärasest ettevaatlikum. .

Pealtvaatajatel paluvad korraldajad hoida rongkäigu liikumiskoridor kogu trassi ulatuses vabana ja rongkäigu paremaks jälgimiseks hajutada ennast kogu teekonna ulatuses. Mida ühtlasemalt pealtvaatajad paiknevad, seda parem on rongkäiku jälgida ja turvalisem ka rongkäigul liikuda, teatasid ürituse korraldajad.

"Soovitame kõikidel pealtvaatajatel jääda kõnniteedele, et rongkäigule jääks piisavalt ruumi liikuda. Kuna rongkäik siseneb lauluväljakule Mere väravatest, tuleb rongkäigu sisenemise ajal pealtvaatajatel kasutada peoalale sisenemiseks üksnes Oru ja Lasnamäe väravaid. Pärast rongkäigu lõppu ja pühapäevasel kontserdil on pealtvaatajatele igal ajal avatud kõik väravad," ütles rongkäigu juht Jaanus Väljamäe.

Mõlemal päeval on laulupeo lõppedes liiklus suletud Pirita teelt kesklinnani, kuni suurem rahvamass on lauluväljakult lahkunud. "Peo lõppedes liigub suur rahvamass kesklinna suunas, mistõttu on kõikide liiklejate ohutuse tagamiseks liiklus suletud seni, kuni enamik inimesi on alalt lahkunud ning turvaliselt koju jõudnud," kinnitas Valdur Talts.