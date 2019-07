Ilmus juubelilaulupeo rahvariidekangast inspireeritud postmark

Margiplokk maksab 10 eurot. Seda on võimalik osta ka kasevineerist kinkekarbis või ümbrikus koos mälestusmündiga. Mõlemal juhul on hinnaks 15 eurot.

Postmargil on kujutatud Tallinna lauluväljakut, mille näol on autori Indrek Ilvese sõnul tegemist sümboliga, mida teab iga eestlane ja mis mängib kultuuri kandmisel suurt rolli.

Innovaatiline margiplokk on trükitud puuvillasele materjalile, mis on inspireeritud linasest ja villasest kangast rahvariietest. Lisaks on margipilt ka skaneeritav. Kasutades spetsiaalset mobiilirakendust CEE app on võimalik kuulata laulu "Mu isamaa on minu arm".

Laulupidu 150 margiplokki trükiti kokku 20 000 tükki, millest 2500 on kinkekarpides ja 2500 koos laulupeo mälestusmündiga ümbrikutes.