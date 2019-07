ERR-i portaalis ilmus Merilin Pärli uudis, mille sisuks oli see, et Tallinna linn loobub moodullasteaedadest, ise aga vaevleb samal ajal lasteaiakohtade puuduses.

Loos esines väiteid, mis sunnivad vastu vaidlema, sest need ei vasta päris tõele ja eiravad olulisi fakte. Uudises on muu hulgas kirjas: "Näiteks Pirital ja Põhja-Tallinnas, kus jätkub elav kinnisvaraarendus, kasvab elanike arv iga aastaga." Samuti: "Uusi lasteaedu ega koole aga linn neisse linnaosadesse ehitada ei plaani."

Haridusstrateegia on koostamisel

Esiteks, koolide osas – vähem kui kahe aasta eest valmis Põhja-Tallinnas uus ja suurem Gustav Adolfi gümnaasiumi põhikooli hoone.

Teiseks, ka ühe Tallinna riigigümnaasiumi rajamise osas liiguvad mõtted just selle linnaosa suunal.

Kolmandaks, kust autor võtab, et linn Piritale ega Põhja-Tallinnasse koole ega lasteaedu ei planeeri? Haridusstrateegia järgmisteks aastateks on just praegu koostamisel ja sügisel peaks avalikuseni jõudma.

Lisaks on linna eelarvestrateegias täiesti olemas Padriku algkooli rajamine Pirital samanimelise lasteaia kõrvale; see plaan on alles ja praegu menetluses, projekteerimine on planeeritud järgmisesse aastasse. Selleks ajaks selgub, kas uues majas hakkavad käima esimese kolme või näiteks kuue klassi õpilased. See peaks oluliselt leevendama olukorda koolikohtadega Pirita linnaosas.

Aga tagasi lasteaedade juurde. Nende ridade kirjutamise hetkel on Põhja-Tallinnas lõppemas Sitsi lasteaia remont, mis augustikuuks peaks valmis saama.

Ka mainitud Pirita sai endale kümne kuu eest uhiuue Pirita Kose lasteaia, kus rühmi varasemaga võrreldes topelt rohkem, nelja asemel kaheksa. Järjekorras on Maasika lasteaia tervikrenoveerimine jällegi Põhja-Tallinnas, mis praeguse plaani järgi peaks lõppema aastal 2021.

Rääkides moodullasteaedadest: moodulmajad on Tallinna linna ja tema lasteaedu hästi teeninud, aga need pole kunagi mõeldud pikaajalise lahendusena. Miks mitte liikuda püsivama suunas? Oleme panustanud just nimelt püsivatele lahendustele, milleks on vanade lasteaedade kordategemine või laiendamine ja uute rajamine.

Uuenemised igas linnaosas

Sellest aastast kulutab Tallinn lasteaedade remondiks minimaalselt kümme miljonit eurot aastas. Tegelikult on toimunud, toimumas või ees seismas ulatuslikud lasteaiaremondid igas linnaosas.

Näiteks käib praegu lisaks Sitsi lasteaiale ka Männikäbi lasteaia remont Mustamäel, mis saab valmis oktoobris. Uus lasteaed on valmimas ka Haabersti linnaosas, sellel aastal algab Järveotsa 33 maja projekteerimine, uus lasteaed ligi 250 kohaga peaks siin valmima eeldatavalt 2020. aastal.

"Ühes laste arvu langusega (viimati 340 aastas) peaks olema selge, et järjekorrad lühenevad oluliselt ja kaovad kohati sootuks."

Projekteerimine on kas juba alanud või algab selle aasta sees järgnevates paikades: need on Laagna Rukkilill Lasnamäel, Vindi Kristiines, juba eelpool mainitud Põhja-Tallinna lasteaed Maasikas, Nõmme Rabarüblik, kesklinnast Liivamäe ja Päikesejänku ning Mustamäelt Rõõmupesa. Nendel ehitusplaanidel on finantskate ette nähtud. Ühes laste arvu langusega (viimati 340 aastas) peaks olema selge, et järjekorrad lühenevad oluliselt ja kaovad kohati sootuks.

Veel moodulitest

Kui pidada silmas moodullasteaedu kasutanud piirkondi, siis seal on laste arv ülddemograafilistel põhjustel langenud, ehkki tuleb tunnistada, et alati ei tähenda see lasteaiajärjekorra lõppu. Kuid näiteks Nõmme Männimudila lasteaias, kus kasutati moodulmaju, on võimalik kohataotlejaid suunata mõnda muusse selle piirkonna lasteasutusse, näiteks Kraavikrõlli või Männiku lasteaeda.

Lasteaedades, kus olid moodulmajad, millest nüüd loobutakse, on enamusele 2019. aastaks kohta soovivatele laste vanematele tehtud kohapakkumised – seda kas konkreetselt mooduleid kasutanud või teistest lapsevanema poolt soovitud lasteaedadest.

Järjekorda kohaootele on jäänud peamiselt sõimeealised lapsed, kellest enamik saavad alles sügisel pooleteiseaastaseks või on nendest osa alles sellel aastal järjekorda pandud.

Suurim on defitsiit Põhja-Tallinnas ja Kadriorus, kuid ei saa öelda, et linn poleks pingutanud – uus Lotte Lasteaed Kadriorus avas uksed poolteist aastat tagasi. Uusi kohti luuakse igas Tallinna piirkonnas. Pole mõttekas ressursse juhtida moodullasteaedadele, kui püsiehituste loomise tempo on korralik.