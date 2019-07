Kaugliinidega sõitjad peaksid Laagna tee sulgemise ajal arvestama ajavaruga

Alates kolmapäevast, mil Laagna teel algavad filmivõtted, peaksid eelkõige Tallinna ja Ida-Eesti vaheliste kaugbussiliinidega reisijad arvestama, et Tallinnasse tulles ei peatu bussid Mustakivi peatuses. Samuti tuleks reisijatel tõenäoliste ummikute tõttu arvestada tavalisest 15 minutit suurema ajavaruga.

Tallinna bussijaama haldava T grupp AS-i teenuste ärijuht Ingmar Roos ütles ERR-ile, et Laagna tee sulgemine mõjutab ennekõike Tallinna ja Ida-Eesti linnade vahelisi kaugbussiliine, millel ei ole võimalik liikluspiirangute ajal Tallinna saabumisel ja Tallinnast väljumisel kasutada tavapärast Laagna teed.

Sama kehtib ka mitme Ida-Harjumaa ja Tallinna vahet sõitva Harju maakonnaliini kohta, mis samuti kasutavad Tallinna sisenemiseks ja pealinnast väljasõiduks Laagna teed.

Kuivõrd bussid kasutavad Laagna tee sulgemise ajal alternatiivina Peterburi teed, ja seda teeb suure tõenäosusega ka tavaliiklus, siis on oht, et Smuuli tee ristmikul, T1 kaubanduskeskuse ümbruses ja Tartu maantee ristmikul esineb tavapärasest suuremaid ummikuid, mille tõttu bussid võivad hilineda kuni 15 minutit.

"Täpset hilinemist on raske prognoosida sest see sõltub ummikute tekkest, kuid kindluse mõttes tasuks Tallinna bussijaamast jätkureisidele suunduvatel reisijatel arvestada tavalisest 15 minutit suurema ajavaruga, et mitte jätkureisilt maha jääda. Sama kehtib Ida-Eestisse sõitvate reisijate kohta, kes plaanivad näiteks Jõhvist, Narvast või Rakverest järgmisele bussile istuda," ütles Ingmar Roos.

Mustakivi peatust filmivõtete ajal ei ole

Teise olulise muudatusena ei ole Laagna teel toimuvate filmivõtete ajal kaugliinidel tavapärast Mustakivi peatust ning reisijad peaksid arvestama, et esimene peatus on kaugliinidel alles bussijaamas.

Roosi sõnul on taolisi liine umbes 20 ning peatuse kadumine filmivõtete ajaks mõjutab paljusid. "Bussifirmade kinnitusel on Mustakivi peatus väga populaarne sihtkoht. Soovitame Mustakivi peatuses väljuma harjunud reisijatel samuti arvustada täiendava ajakuluga enda lõppsihtkohta reisimisel," ütles ta.

Režissöör Christopher Nolani filmi "Tenet" võtted algavad Laagna teel kolmapäeval ning lõppevad 21. juulil.

Nädalavahetustel, 13.–14. juulil ja 20.–21. juulil, on Laagna tee sõidukitele täiesti suletud.