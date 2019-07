Deutsche Bank alustas töötajate koju saatmisega

Mitmed Deutsche Banki aktsiate müügi ja ostmisega tegelevad töötajad said pühapäeval teada, et jäävad oma töökohast ilma.

Töökohtade ilmajäämisest teavitati inimesi nii Londonis, New Yorgis kui ka Tokyos, vahendab BBC.

Ka Deutsche Banki tegevjuht Christian Sewing ütles konverentsikõnes, et töötajate teavitamisega on juba alustatud ning selline samm on paraku vajalik.

Töökohtade kaotamise piirkondlikku jaotust ei olnud Sewing aga nõus jagama.

Panga pressiesindaja põhjendas töökohtade kaotamist panga otsusega koondada oma ressursid sinna, kus kliendid neid kõige rohkem vajavad, et seeläbi panka tugevamaks muuta.

Deutsche Banki muudatustele reageerisid ka investorid, panga aktsiad olid esmaspäevaks langenud rohkem kui 5%.

Deutsche Bank teatas pühapäeval, et 2022. aastaks koondatakse 18 00 töötajat, kärpides töötajate arvu 74 000le.