USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) võttis ühendust advokaadiga, kes esindab Deutsche Banki endist töötatajat, kes kaebas, et pank ignoreeris kahtlaseid tehinguid, nende seas president Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri pere kinnisvarafirma omi.

Deutsche Banki endine rahapesu tõkestamise spetsialist Tammy McFadden ütles mais New York Timesile, et ta soovitas pangal teavitada rahandusministeeriumi reast Kushner Cos'i ülekannetest Vene kodanikele 2016. aastal.

McFaddeni advokaat Brian McCafferty ütles New York Timesis kolmapäeval avaldatud loos, et hiljuti pöördus kliendiga seoses tema poole FBI.

Deutsche Bank keeldus Timesi lugu kommenteerimast ja teatas vaid, et teeb kõigi "ametlike juurdlustega" koostööd.

Kushner Cos teatas, et "kõik väited Deutsche Banki suhte kohta Kushner Companies'iga, mis puudutavad rahapesu, on täiesti väljamõeldud ja valed".

McCafferty ei vastanud Associated Pressi kommentaaripäringule.

Pangad peavad osadest kahtlastest tehingutest teavitama rahandusministeeriumi, kuid saavad ise otsustada, mis juhul seda tehakse. Tehinguid uuritakse pangas tavaliselt mitmel tasandil ja suuremast osast neist rahandusministeeriumi ei teavitata.

Mullu teatasid finantsasutused enam kui kahest miljonit kahtlasest tehingust. Enamus selliseid juhtumeid kriminaalasjani ei vii.

Mais kritiseeris McFadden New York Timesi loos Deutsche Banki äritavasid ja ütles, et lükatakse sageli tagasi raportid kahtlasest tegevusest, kui see puudutab hinnalisi kliente.